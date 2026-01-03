Sénégal–Soudan : les "Lions" virent en tête à la mi-temps grâce à Pape Gueye

C’est la mi-temps au Grand Stade de Tanger, où le Sénégal a renversé la situation face au Soudan pour mener 2-1, grâce à un doublé de Pape Gueye.



Les « Crocodiles du Nil » avaient pourtant frappé les premiers dès la 6e minute. À la suite d’une combinaison sur le côté gauche, Amir Yunis Abdallah a déclenché un tir enroulé qui a surpris Édouard Mendy, permettant au Soudan d’ouvrir le score face aux « Lions » (1-0).



Le Sénégal a réagi à la 29e minute. Sur une action bien construite côté droit, Sadio Mané a parfaitement servi Pape Gueye, qui d’un tir croisé a trompé le portier soudanais, rétablissant l’équilibre (1-1).



Juste avant la pause, Pape Gueye s’est de nouveau illustré en inscrivant le but du 2-1. À l’issue d’un bon travail de Nicolas Jackson, le milieu de terrain sénégalais a conclu d’une puissante frappe, donnant l’avantage aux siens à la mi-temps.