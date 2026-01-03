CAN 2025 : le Soudan ouvre le score face au Sénégal (1-0)

Le Soudan a créé la surprise au Grand Stade de Tanger en prenant l’avantage face au Sénégal. Très entreprenants dans le jeu, les « Crocodiles du Nil » ont trouvé la faille dès la 6e minute. À la suite d’une combinaison sur le côté gauche, Amir Yunis Abdallah a décoché un tir enroulé qui a surpris Édouard Mendy, permettant au Soudan de mener 1-0 face aux « Lions ».