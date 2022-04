CAN Féminine 2022: le Sénégal dans la poule A avec le Maroc, le Burkina et l’Ouganda

Le tirage au sort de la CAN Maroc 2022 a eu lieu vendredi au complexe Mohamed VI de Rabat. L’équipe nationale du Sénégal partage la poule A avec le pays hôte le Maroc, le Burkina Faso et l’Ouganda. Une poule A qui est à la portée des « Lionnes ».



Après dix ans d’absence de la scène continentale, le Sénégal participe pour la 3ème fois à une phase finale de la CAN. Les « Lionnes », éliminées deux fois de suite au premier tour, feront face aux Marocaines, Burkinabé et Ougandaises.



Les « Lionnes » de l’Atlas, elles, sont à leur troisième CAN tandis que le Burkina Faso participe pour la première fois à cette compétition. L’équipe Ougandaise également a déjà disputé une CAN en 2000 mais comme le Sénégal, n’a pas passé le premier tour.



Les protégées du sélectionneur Mame Moussa Cissé devront batailler dur pour sortir de cette poule.



La poule B est composée du Cameroun, la Zambie, la Tunisie et le Togo.

Le champion en titre, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Botswana et le Burundi composent le dernier groupe, C.