CAN Féminine de Handball : le Sénégal rejoint les demi-finales et le Mondial

Le Sénégal a battu le Cameroun (26-19), ce mercredi à l'occasion des quarts de finale de la CAN Féminine de Handball. Avec cette victoire, le Sénégal se qualifie en demi-finale et attend son adversaire entre l'Égypte et la RD Congo, pays hôte.



Le Sénégal valide également sa qualification pour le Mondial Féminin (3e participation) en 2025 en décrochant sa place pour les demi-finales.



L’Angola a validé son ticket pour les demi-finales au détriment de l’Algérie.