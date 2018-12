CAN Handball 2018: Les Sénégalaises battent (35-22) les Algériennes et se qualifient en quart

L’équipe nationale féminine de Handball du Sénégal a battu jeudi celle de l’Algérie qui n’avait pas enregistré de défaite, sur le score de 35 à 22 et s’est qualifiée en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2018 de la discipline qui se joue à Brazzaville, en République du Congo.



Les lionnes se qualifient pour la deuxième fois consécutive dans cette compétition en quart de finale (2014 et 2018). Elles connaîtront leur adversaire à l’issue de la quatrième et dernière journée des phases de poule prévue vendredi. Le Sénégal va rencontrer la Côte D’Ivoire dans cette étape.