CAN Maroc 2025: la CAF a dévoilé le ballon officiel de la compétition

Baptisé ITRI, ce ballon s’inspire de l’art ancestral du zellige marocain, célèbre pour ses mosaïques géométriques raffinées. Il incarne à la fois l’unité et la passion qui animent le football africain à travers le continent, a indiqué la CAF sur son site officiel.

Le nom ITRI fait écho à l’étoile du drapeau marocain et aux motifs stellaires caractéristiques de la tradition du zellige, ajoute la même source, notant que le ballon fera sa première apparition lors du match d’ouverture de la compétition, le 21 décembre 2025.

Le design du ballon met en avant les motifs géométriques traditionnels du zellige marocain, caractérisés par une étoile centrale, des formes florales et une symétrie circulaire, explique la CAF, notant que chaque élément porte une signification culturelle. Et de poursuivre qu’il s’agit notamment de l’étoile qui symbolise l’ambition, la lumière et la quête d’excellence sur la plus grande scène du football africain, ainsi que des pétales qui représentent la célébration, la croissance et la dimension festive propre à la TotalEnergies CAF CAN, tandis que la symétrie circulaire évoque l’unité des 24 nations réunies pour ce rendez-vous continental.

Le motif baptisé Flow of Movement traduit, quant à lui, le rythme et la fluidité caractéristiques du jeu africain. La palette rouge et verte exprime la passion, l’espoir et la fierté, tout en rendant hommage à l’identité nationale du Maroc.

« Conçu pour le rythme du football africain, le ballon de la CAN 2025 associe l’art, le mouvement et une créativité inspirée par l’esprit africain et le savoir-faire marocain. Collaborer avec PUMA sur un tel projet, porteur d’unité, a été un véritable privilège », a déclaré Mohamed Ghonemi, responsable du développement créatif à la CAF.

Le processus de conception a débuté dès l’annonce du Maroc comme pays hôte, mêlant recherche culturelle, exploration artistique, tests de performance et ajustements techniques, précise la CAF, relevant que cette collaboration entre l’équipe créative de la CAF et les designers mondiaux de PUMA a permis de produire un ballon à la fois authentique et technologiquement avancé, fidèle à l’héritage marocain et à la diversité du continent.

Basé sur la technologie Orbita 6 de PUMA, le ballon combine performance d’élite et valeur symbolique, unissant tradition et innovation, précise-t-on.

« Nous sommes fiers de présenter ITRI, le ballon officiel de la CAN 2025 et un véritable symbole de l’esprit du football africain. Alliant l’art marocain à la technologie de haute performance, ITRI célèbre l’héritage du pays hôte et l’unité du continent. Notre collaboration avec la CAF illustre l’engagement durable de PUMA envers le football africain et les communautés qui le font vivre », a fait savoir Peter Dangl, directeur de la distribution EEMEA chez PUMA.

La Confédération africaine de football (CAF), en partenariat avec la marque mondiale de sport PUMA, a dévoilé, lundi 10 novembre au Caire, le ballon officiel de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, qui se tiendra au Maroc en 2025.