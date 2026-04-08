CAN U17 : Le Sénégal hérite d'un "groupe de la mort" avec l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, effectué ce mercredi 8 avril 2026, a rendu son verdict. Le Sénégal se retrouve dans la poule D, un groupe particulièrement relevé où il devra batailler avec l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana pour une place en phase finale.







Le Maroc, à la fois pays hôte et tenant du titre, évoluera dans la poule A. Les Lionceaux de l'Atlas seront opposés à la Tunisie, à l'Égypte et à l'Éthiopie. La poule B propose également un plateau de haute facture avec un choc attendu entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, complété par l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Enfin, le groupe Créunira le Mali, l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique.







La compétition se déroulera sur le sol marocain du 25 avril au 15 mai 2026. Pour le Sénégal, l'objectif sera de sortir de ce groupe très compétitif afin de confirmer son statut sur l'échiquier continental du football de jeunes.

