CAN U17 : Sénégal vs Somalie : les « Lionceaux » pour décrocher une qualification en quarts et au Mondial

Avec une victoire et un match nul à leur actif, l’équipe nationale U17 du Sénégal (2e, 4 pts, +1) aborde sa troisième sortie dans cette Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17) ce lundi. Les « Lionceaux » affrontent la Somalie à 19h00 GMT avec en ligne de mire une double qualification : pour les quarts de finale de la CAN et pour la phase finale de la Coupe du monde U17.



Déjà éliminée après deux défaites contre la Tunisie et la Gambie, la Somalie apparaît comme l’adversaire le plus abordable du groupe. En deux matchs, les Somaliens ont encaissé huit buts, tandis que les Lionceaux n’en ont inscrit qu’un seul. Un manque d’efficacité offensive que les champions d’Afrique en titre devront corriger pour espérer décrocher leur ticket sans trembler.



Dans l’autre rencontre du groupe C, la Gambie (3e, 3 pts) croisera le fer avec la Tunisie (1re, 4 pts, +3) à la même heure. Une véritable finale avant l’heure, puisque le vainqueur s’assurera une place en quarts de finale ainsi qu’une qualification pour la prochaine Coupe du monde des moins de 17 ans prévue au Qatar.





Programme du Lundi 7 avril



16h00 : Mali vs Côte d’Ivoire

16h00 : Angola vs République centrafricaine



19h00 : Sénégal vs Somalie

19h00 : Gambie vs Tunisie