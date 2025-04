CAN U17 : la Côte d’Ivoire élimine le Sénégal aux tirs au but et file en demi-finale

Le Sénégal, champion en titre, quitte prématurément la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17) après une élimination face à la Côte d’Ivoire en quart de finale.



Le duel très attendu entre la meilleure attaque (ivoirienne) et la meilleure défense (sénégalaise) du tournoi a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes se sont neutralisées durant le temps réglementaire, avec un score final de 0-0.



Il a donc fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les deux nations. Et ce sont les « Éléphanteaux » qui l’ont emporté par 5 tirs à 3, validant ainsi leur ticket pour les demi-finales.



Les « Lionceaux », pourtant solides tout au long de la compétition, voient leur parcours s’arrêter brusquement. La Côte d’Ivoire, de son côté, poursuit son aventure et rêve désormais d’un sacre continental.