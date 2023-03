CAN U20 : 4 « Lionceaux » dans l'équipe-type du tournoi

Avec cinq éléments dans l'équipe-type du tournoi, le Sénégal est bien représenté. Dans les buts on retrouve logiquement le gardien Landing Badji qui n’a encaissé aucun but durant la compétition.



En défense, le puissant central sénégalais Seydou Sano évolue au côté du capitaine gambien Alagie Saine. Les deux Nigérians Augustine Njoku et Solomon Agbalaka occupent les couloirs

Au milieu, le meilleur joueur du tournoi, Lamine Camara est à la récupération. Dans l’entrejeu, le futur Messin est associé au Congolais Prince Soussou et au meilleur buteur de la compétition, Pape Demba Diop (5 buts).



En attaque, on retrouve le deuxième meilleur buteur du tournoi, le Gambien Adama Bojang (4). Le Congolais, Déogracias est à la pointe. L'Ougandais Roger Mugisha animera le côté gauche. Le sélectionneur des champions d'Afrique, Malick Daf, a été choisi pour entraîner l'équipe.



Équipe-type: Landing Badji (Sénégal)- Augustine Njoku (Nigeria), Seydou Sano (Sénégal) – Alagie Saine (Gambie), Solomon Agba (Nigeria) - Lamine Camara (Sénégal), Pape Demba Diop (Sénégal) - Prince Soussou (Congo) Adama Bojang (Gambie), Roger Mugisha (Ouganda)- Déogracias Bassinga (Congo), Demba Diop (Sénégal). Sélectionneur : Malick Daf (Sénégal)