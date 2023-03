CAN U20-Football: le Sénégal bat la Gambie et remporte son 3e trophée continental

Et de 3 pour le Sénégal. Lionceaux ont battu samedi les Young scorpion de la Gambie en finale de la coupe d'Afrique U 20 en Égypte. Avec cette victoire, le Sénégal réalise ainsi un triplé dans la discipline. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations Can 2022 avec la bande de Sadio Mané, vainqueur du CHAN, et enfin la Can U20.

Salif SAKHANOKHO

