CAN U20 - Le Sénégal s’impose d’entrée contre le Nigeria (1-0)

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans a remporté son premier match dans la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Les « Lionceaux » ont assuré le minimum face au Nigéria (1-0) dans cette première journée du Groupe A et pris la première place. Souleymane Faye a inscrit le seul but du match à la 39e minute.



En match d’ouverture plus tôt dans l’après-midi, le pays organisateur, Égypte, a fait match nul contre le Mozambique (0-0).