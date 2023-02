CAN U20 : le Sénégal domine le Mozambique (3-0) et se qualifie en quarts de finale

Le Sénégal enchaîne avec une deuxième victoire face au Mozambique en match comptant la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans. Les « Lionceaux » ont battu les Mozambicains (3-0) grâce au doublé de Papa Amadou Diallo et un but de Pape Demba Diop.



Une victoire qui permet aux protégés du sélectionneur Malick Daf de prendre la première place et de se qualifier en quarts de finale de la CAN U20.



Le Sénégal affronte l’Egypte, samedi 25 février 2023, en troisième et dernière journée de la poule A.