CAN handball : les «Lionnes» perdent leur finale face à l’Angola (14-20)

Le rêve des «Lionnes» de handball de remporter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de handball ne s’est finalement pas réalisé. En effet, face aux championnes angolaises en titre, les handballeuses sénégalaise se sont inclinées mercredi, à Brazzaville (Congo) par 14 à 20.



Cependant, les «lionnes» peuvent se réconfortées en raflant l’une des trois (3) places qualificatives octroyées à l’Afrique pour la Coupe du monde qui se jouera dans un an (décembre 2019), au Japon. S’y ajoute que le Sénégal accède, pour la première fois de son histoire, à une finale de CAN.

Quant à l’Angola, elle trône sur le toit de l’Afrique pour la 13e fois