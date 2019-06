#CAN2019 - Fin de match : Madagascar enfonce Burundi (1-0)

Qualifiés pour la première fois de leur histoire pour la CAN, les malgaches ont à cœur de poursuivre l'aventure. En battant le Burundi d'un but à zéro sur une superbe coup franc à la 76 éme minute, marqué par M. ILAIMAHARITRA, laisse de l’espoir pour accéder au second tour. Ainsi, les Malgaches, qui ont fait jeu égal face à la Guinée (2-2), avec cette nouvelle victoire, enfonce le Burundi défaits lors de ses deux sorties.