CAN2019 - Krépin et Koulibaly dans l'équipe type de la première journée

Ci-après l’équipe type de la première journée de la CAN 2019 :

La rédaction d'Orange Football Club vient de dévoiler, l'équipe type de la première journée de la #CAN2019. Ainsi, à tour d’horizon des joueurs qui sont sortis du rang lors de cette première levée de la compétition suprême du football africain, figurent deux Sénégalais : Krépin Diatta, élu l'homme du match Sénégal vs Tanzanie et Kalidou Koulibaly.On découvre ainsi une formation résolument offensive, organisée en un atypique 3-4-3 à même de mettre en exergue les performances exceptionnelles d’attaquants africains éprouvés particulièrement prolifiques lors des douze premières rencontres de la compétition (26 buts signés, soit une moyenne de 2,16 buts par match).Gardien de but :Yassine Bounou (Maroc)Défenseurs :Kalidou Koulibaly (Sénégal)Yaya Banana (Cameroun)Serge Aurier (Côte d'Ivoire)Milieux de terrain :Krépin Diatta (Sénégal)Adama "Noss" Traoré (Mali)Jordan Ayew (Ghana)Mickaël Poté (Bénin)Attaquants :Farouk Miya (Ouganda)Sory Kaba (Guinée)Riyad Mahrez (Algérie)