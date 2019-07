CAN2019 - Les "Lions" à l'assaut des "Écureuils" pour intégrer le Carré d'As

Le Sénégal va affronter ce mercredi 10 juillet à 16 heures (heure locale) le Bénin au stade 30 juin du Caire. Un match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019. Grandissimes favoris du quart de finale Sénégal vs Bénin, les « Lions » de la Teranga n’ont pas le droit à l’erreur, face aux « Écureuils » pour intégrer le Carré d’As, qu’ils n’ont pas connu depuis 2006.



Une élimination à ce stade de la CAN 2019 serait un échec pour des Sénégalais qui courent toujours après un premier trophée continental. « À ce stade de la compétition, on se dit qu’il faut absolument gagner. Parce que si on perd, c’est fini, et on rentre chez nous », reconnait le défenseur de l’équipe national de Sénégal Salif Sané, en conférence de presse d'avant-match. Cela montre que les hommes de Cisse ont compris tout l’enjeu de leur rencontre de ce soir.



En revanche, s’ils sont vaincus face aux Béninois, ils n’auront pas fait mieux qu’à la CAN 2017 où ils ont été battus par les Camerounais qui se sont qualifiés lors de la séance de tirs au but. Et c'est Sadio Mané qui avait raté son penalty. A la fin de la compétition, le Cameroun avait soulevé la CAN.



Toutefois, Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal se montre encore plus prudent. « Dans le sport de haut niveau, je crois que l’humilité et la modestie sont des facteurs très importants, souligne le technicien. J’appelle nos joueurs à avoir de l’humilité et du respect envers l’adversaire, comme moi, le staff, la fédération et le pays en avons ». souligne t-il, avant de se poser cette question au sujet des autres favoris : « Qui aurait cru que le Cameroun serait éliminé en huitièmes de finale ? Qui aurait cru que le Maroc le serait aussi ? Et l’Égypte ? »