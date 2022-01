CAN2021 : Le football ivoirien dans la tourmente

Le football ivoirien, engagé dans un processus de normalisation après un différend noté dans le renouvellement de son instance dirigeante, doit faire face à l’exclusion du gardien titulaire de sa sélection, Sylvain Gbohouo suspendu pour avoir pris un produit interdit.



Le gardien ivoirien qui avait quitté le TP Mazembé (RD Congo) pour Wolkite Ketema d’Ethiopie a été ‘’suspendu de manière temporaire le temps de disposer de résultats d’analyses temporaires’’ et ne disputera pas la Coupe d’Afrique des nations (9 janvier au 6 février) avec les Eléphants.

Agé de 33 ans, Gbohouo est titulaire au poste depuis la CAN 2015 jouée en Guinée Equatoriale. Son absence sera difficile à gérer pour les Eléphants déjà éliminés des barrages de la Coupe du monde 2022.

En plus du gardien international, les Ivoiriens doivent faire face à des cas de Covid-19 et des blessures notamment en défense avec les blessures d’Eric Bailly (Manchester United, Angleterre) et de Willy Boly (Wolverhampton, Angleterre).

Des renforts avec Ndrin Edan Ulrich (AFAD), Kouassi Eboué (Genk, Belgique), Foussény Coulibaly (Espérance, Tunisie) et Amad Diallo (Manchester United) ont été appelés.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire vont dans le même temps arriver à cette CAN, le moral en berne après leur élimination de la Coupe du monde 2022 alors qu’ils ne cherchaient qu’un point lors de la dernière journée

jouée en novembre.

Ils avaient finalement été battus (0-1) par les Lions Indomptables du Cameroun.

L’équipe ivoirienne sera aussi à la CAN au moment où son football continue de vivre une situation d’exception avec l’installation d’un Comité de normalisation depuis janvier 2021.

Cette situation qui devait prendre fin en décembre a été prorogée jusqu’en mars prochain avec l’élection d’un nouveau comité exécutif.

En attendant, le Comité de normalisation a lancé un appel au soutien en faveur des Eléphants qui joueront dans le groupe E avec comme adversaire la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale.

Les anciens internationaux Yaya Touré et Didier Drogba ont été appelés à venir apporter leur soutien moral aux Eléphants.