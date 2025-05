CDM U17 - Qatar 2025 : tirage corsé pour l'Afrique, le Sénégal avec la Croatie, le Mali avec l'Arabie Saoudite

Le décor est planté pour la Coupe du Monde U17 - Qatar 2025 ! Le tirage au sort, effectué ce dimanche 26 mai à Doha, a livré son verdict en dévoilant les groupes des 48 nations qualifiées. Cette édition historique, la première à réunir autant d'équipes, se jouera du 3 au 27 novembre 2025 et comptera 10 représentants africains, un record absolu.



Parmi les affiches les plus attendues, le Sénégal devra sortir le grand jeu face à la Croatie, dans un groupe C également composé du Costa Rica et des Émirats Arabes Unis. Le Mali, de son côté, hérite d'un groupe piégeux avec la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et l'Arabie Saoudite. La Tunisie aura fort à faire contre l'Argentine et la Belgique dans le groupe D, tandis que l'Égypte croisera l'Angleterre dans un groupe E très relevé.



Le Maroc, bien logé dans le groupe B, affrontera le Japon, le Portugal et la Nouvelle-Calédonie. La Côte d'Ivoire, présente dans le groupe F, défiera le Mexique, la Corée du Sud et la Suisse. Le Burkina Faso tentera de tirer son épingle du jeu face aux États-Unis, au Tadjikistan et à la Tchéquie dans le groupe I. La Zambie, logée dans le groupe H avec le Brésil, l'Indonésie et le Honduras, aura également fort à faire. L'Ouganda complète la liste africaine dans le groupe K, avec la France, le Chili et le Canada.



Ce tirage augure une compétition palpitante avec des chocs de prestige, des ambitions africaines assumées, et un parfum de mondial inédit à savourer dès l'automne prochain.





La composition complète des groupes :



Groupe A : Qatar, Italie, Afrique du Sud, Bolivie



Groupe B : Japon, Maroc, Nouvelle-Calédonie, Portugal



Groupe C : Sénégal, Croatie, Costa Rica, Émirats Arabes Unis



Groupe D : Argentine, Belgique, Tunisie, Fidji



Groupe E : Angleterre, Venezuela, Haïti, Égypte



Groupe F : Mexique, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Suisse



Groupe G : Allemagne, Colombie, Corée du Nord, Salvador



Groupe H : Brésil, Honduras, Indonésie, Zambie



Groupe I : États-Unis, Burkina Faso, Tadjikistan, Tchéquie



Groupe J : Paraguay, Ouzbékistan, Panama, République d'Irlande



Groupe K : France, Chili, Canada, Ouganda



Groupe L : Mali, Nouvelle-Zélande, Autriche, Arabie Saoudite