CFEE et entrant en 6ème: "Aucun élève ne sera exclu dans les Centres d'examen pour faute de pièce d’état-civil"

L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) et l'entrée en sixième 2019 vont démarrer ce mardi 18 au mercredi 19 juin, sur toute l’étendue du territoire national du Sénégal. Au total, 274.871 candidats vont se pencher sur les épreuves.



À Fatick, on note plus de 17 000 candidats et parmi eux plus de 3% de ses enfants n’ont pas de pièces d’état-civil. Toutefois, le ministère de l’Education nationale a pris la décision de faire passer l’examen à tous les candidats, même ceux qui ne détiennent pas de pièces d’état-civil.



« Les 116 centres de l’IA (Institut Académique) de Fatick accueilleront 17 965 candidats. Il y a des dispositions réglementaires qui viennent du ministère et qui nous demandent d’inscrire tous les élèves même ceux qui n’ont pas de pièce d’état-civil pour l’examen », informe l’Inspecteur d’académie de la région de Fatick.



Mamadou Niang de poursuivre : « Aucun élève ne sera exclu dans les Centres d'examen parce qu’il ne dispose pas de pièce d’état-civil. Même si ce nombre est assez important parce que nous avons 546 candidats qui n’ont pas de pièces d’état-civil au niveau de l’IA sur les 17965 candidats ce qui fait un pourcentage de 3% ».