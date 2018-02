CHAN 2018 : Bilan de la compétition

La 5ème édition du CHAN a été rempotait par le Maroc, pays organisateur devant le Nigeria sur lmarque

de (4-0). Au total, 56 buts ont été marqués en 32 matchs.

C’est le Maroc qui s’est le plus distingué, avec 16 buts marqués en 6 rencontres pour 2 buts concédés La Zambie et le Soudan ont quant à eux marqué chacun 6 buts.

Le meilleur buteur de la compétition reste le marocain Ayoub El Kaabi qui a inscrit 9 buts. Il est suivi par le Zambien Augustine Kabaso et le Lybien Abrahim Taher qui ont chacun 3 réalisations.

Le Rwanda a encaissé moins de buts. La défense rwandaise n’a plié qu’une fois et c’était face au Maroc. L’Angola et le Nigeria arrivent en 2ème et 3ème position avec 2 buts pris chacun.

En s’adjugeant du trophée, le Maroc devient la première équipe à gagner la Coupe en tant que pays organisateur. En effet, depuis 2009 lors de la première édition du CHAN, le titre a toujours échappé aux pays organisateurs : la Côte d’Ivoire (2009), le Soudan (2011), l’Afrique du Sud (2014) et le Rwanda (2016).

Palmarès complet de la compétition du Chan depuis 2009

Années Organisateur Vainqueur Deuxième Troisième 2018 Maroc Maroc Nigéria Soudan 2016 Rwanda RD Congo Mali Côte d’Ivoire 2014 Afrique Sud Libye Ghana Nigéria 2011 Soudan Tunisie Angola Soudan 2009 Côte d’Ivoire RD Congo Ghana Zambie

CHAN - 2018:

Tous les résultats de la 5ème édition du Championnat d'Afrique des nations Matchs de groupes Quarts de finale Finale - 4 février 2018