CHAN 2024 : l’Afrique du Sud domine la Guinée et relance ses chances
L’Afrique du Sud s’est relancée ce lundi en battant la Guinée (2-1) au terme d’un match intense et disputé, dans un Groupe C du CHAN 2024 plus indécis que jamais.
 
Grâce à ce succès, les Bafana Bafana reviennent pleinement dans la course à la qualification et envoient un message fort à leurs concurrents. Ils totalisent désormais 4 points, devant la Guinée qui en compte 3.
 
L’Afrique du Sud affrontera le Niger le 15 août, tandis que la Guinée sera opposée à l’Algérie.
Moussa Ndongo

Lundi 11 Août 2025 - 19:36


