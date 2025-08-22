Réseau social
CHAN 2024 : le Maroc écarte la Tanzanie et retrouve Madagascar en demi-finale



Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 ce vendredi 22 août, en s’imposant 1-0 face à la Tanzanie grâce à un but de Lamlioui à la 65ᵉ minute. 
 
Cette victoire offre aux Marocains un affrontement en demi-finale contre Madagascar.
 
Moussa Ndongo

Vendredi 22 Août 2025 - 22:57


