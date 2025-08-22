CHAN 2024 : le Maroc écarte la Tanzanie et retrouve Madagascar en demi-finale

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 ce vendredi 22 août, en s’imposant 1-0 face à la Tanzanie grâce à un but de Lamlioui à la 65ᵉ minute.
Cette victoire offre aux Marocains un affrontement en demi-finale contre Madagascar.
Autres articles
-
FSF : le procès-verbal de l’élection du nouveau président transmis aux autorités gouvernementales
-
CHAN 2024: Madagascar file en demi-finales après son succès aux tirs au but contre le Kenya
-
Afrobasket 2025 : L’Angola dompte le Cap-Vert et rejoint le Cameroun en demi-finale
-
Handball : la 10e journée des Championnats élite reportée après le décès de Pape Ibnou Sarr
-
AfroBasket 2025 : Le Cameroun écarte l’Égypte et se qualifie en demi-finales