CHAN Maroc 2018 : Une Confédération africaine des journalistes sportifs (CAJS) est créée

Le championnat d’Afrique des nations(CHAN), Maroc 2018, a réuni beaucoup de journalistes venus un peu partout dans le continent. Occasion pour eux de mettre en place une Confédération africaine des journalistes sportifs (CAJS).

En effet, les journalistes sportifs africains ont créé ce mardi 30 janvier 2018 à l’hôtel Hayat Regency de Casablanca, une Confédération africaine des journalistes sportifs. En présence, entre autres, d’Ahmad Ahmad, président de la CAF, de l’un des initiateurs, le Sénégalais Aliou Goloko, de l’ancien gardien camerounais, Joseph Antoine Bell. Ceci disent-ils pour s’attaquer aux vrais problèmes spécifiques du continent tels que les difficultés des journalistes dans l’exercice de leur métier et la formation des jeunes qui entrent dans le métier.



Toutefois, la confédération se veut très claire, elle restera indépendante. Une initiative que la CAF compte soutenir pour le développement du football africain : «Les problèmes que vous rencontrez sont multiples. Je sais que vos rédactions n’assument pas en totalité vos déplacements et vous êtes obligés de chercher des sponsors de gauche à droite, pour venir couvrir les événements. C’est donc une obligation pour la CAF de soutenir cette initiative, pour développer le football africain en particulier, le sport en général. Si on arrive à se développer, vous êtes aussi les artisans. Dans votre implication, on essaie de faire des efforts et d’écouter tout le monde si l’opportunité se présente », a réagi le président de la CAF.



Dans les jours ou mois à venir, les initiateurs ambitionnent de vulgariser la confédération auprès des instances internationales de sport. Pour cela, cinq (5) groupes de travail ont été constitués, lors de la première réunion de la CAJS. Il s’agit : de la rédaction de l’appel de Casablanca, de la distribution mondiale de l’information, de l’initiation des lettres pour le CIO, la Fifa, de la conception des statuts de bases et l’organigramme de la confédération.

Ces différents groupes de travail devraient soumettre leur rapports en février prochain pour la validation.



Source : Stades