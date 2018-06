CM2018- Alfred Ndiaye : « Aliou Cissé m'a dit que c'est moi qui... »

Le milieu sénégalais Alfred Ndiaye a livré une belle performance lors de la victoire du Sénégal (2-1) face à la Pologne le mardi 19 juin, lors de la première rencontre des "Lions". Une performance qui n’a pas surpris le concerné car le coach lui avait prévenu qu’il allait démarrer la rencontre. Ainsi, il était prêt psychologiquement avant ce match.

« Cela c’est bien passé. J’étais prêt pour ce match (face à la Pologne) car le coach m’avait dit que j’allais jouer. Donc psychologiquement, j’étais bien mentalement. Je ne me suis pas mis la pression. J’ai joué mon football comme je le fais à chaque fois. J’essaie de tout donner quand j’ai l’honneur de jouer », a indiqué Alfred Ndiaye dans les colonnes de Stades.



La titularisation du joueur par coach Aliou Cissé a surpris beaucoup d’observateurs. Sa sélection dans les 23 n’avait même pas fait l’unanimité. Mais Alfred a toujours gardé la confiance en ses qualités.

« Personnellement, je n’étais pas surpris par ma sélection. Je sais que le coach avait confiance en moi depuis très longtemps. Peut-être, ce sont d’autres personnes qui ont été surprises, mais pas moi. Je connais mes qualités, car je suis quelqu’un qui a confiance en soi. Je viens à la Coupe du monde pour donner le maximum, quoi qu’il en soit », a-t-il laissé entendre.



Après la victoire face à la Pologne, les « Lions » doivent battre le Japon le dimanche prochain pour décrocher leur qualification en huitièmes de finale. Mais pour Alfred, lui et ses coéquipiers devraient reproduire le même match face aux Polonais pour s’imposer contre les Samouraï.

« On sait que c’est un important match. Si on le gagne, on est presque qualifié. On va le jouer avec la même intensité, avec les mêmes ambitions que contre la Pologne. Il faut tout donner, pas de calcul à faire, on sait qu’on a les qualités pour faire de belles choses dans cette Coupe du monde si on est un », a-t-il conclu.