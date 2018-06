CM2018 : Aliou Cissé et sa bande à Dakar ce samedi à 19h

L’équipe nationale du Sénégal rentre à Dakar ce samedi à partir de 19h. Ceci à la suite de l’élimination des « Lions » à la Coupe du monde Russie 2018. Aliou Cissé et sa bande n’ont pas réussi à franchir les phases de poules. En effet, le Sénégal a été battu et éliminé par la Colombie sur la marque de 1-0 ce jeudi à l’occasion de la troisième et dernière journée des phases de groupe de la poule H.



Les « Lions » ont enregistré une victoire, nu nul et une défaite dans cette compétition. Ils étaient en égalité de points (4) avec le Japon. Mais, les Japonais ont réussi à passer aux huitièmes de finale grâce au fair-play. En effet, les « Samouraïs bleus » ont reçu moins de carton jaune (4) par rapport aux « Lions » qui en n’ont reçu (6).



Pour rappel, le Sénégal partageait la poule H avec la Pologne, le Japon et la Colombie. La Colombie avec 6 points et le Japon avec 4 points ont réussi à se qualifier aux huitièmes de finale.