CM2018 Colombie-Sénégal : Moussa Wagué ou Lamine Gassama pour arrêter Cuadrado

Le Sénégal fera face à la Colombie ce jeudi pour le compte de la troisième journée du groupe H du mondial russe. Un match qui fait office de finale pour les deux équipes. Pour le Sénégal, un nul suffit pour se qualifier au deuxième tour alors que pour la Colombie, une victoire serait plus à même de les amener aux 1/8e



L’équipe sénégalaise très fragile sur le côté droit contre le Japon lors de leur dernier match. Les deux buts pris face aux Japonais viennent de ce côté qu’occupe le jeune de 19 ans Moussa Wagué. Ce qui a amené certains observateurs à se demander si la titularisation de son concurrent Lamine Gassama, qui occupait ce poste lors des éliminatoires (Mondial et Can), ne serait pas plus bien pour l'équilibre défensif de l'équipe.



Offensivement Wagué est plus productif. Il a été même l’auteur du deuxième but des « Lions » face aux « Samouraïs bleus ». Mais Lamine Gassama semble être plus solide sur les tâches défensives.



Ainsi, Gassama pourrait être une bonne solution face à l’équipe colombienne qui compte dans ses rangs des joueurs très rapides et très physiques sur le front de l'attaque.



Le Sénégal est 1er de sa poule avec 4 points, le Japon 2e avec le même nombre de points que les « Lions », la Colombie 3e avec 3 points et la Pologne 4eme avec 0 point.