CM2018-Groupe B : Egalisation de l'Espagne (2-2)

90mn+2: Les Espagnols qui assiègent la camps marocain ont réussi à marquer grâce à une superbe talonnade de Aspas.

Coup de tonnerre dans le match opposant l'Espagne au Maroc. En effet, après un corner concédé par Gérard Piqué, En-Nesyr a réussi à supplanter le capitaine espagnol Ramos et d'un puissant coup de tête, a battu le gardien De Gea



Les matchs comptant pour la dernière journée du Groupe B sont lancés. Et pour le moment, ce sont les Portugais qui mènent face à l’Iran (1-0) qui prennent la tête de cette poule grâce à un but de Quaresma à la 45e minute de la première mi-temps après un une-deux avec Adrien Silva.



Pendant ce temps, dans l’autre match qui se joue à la même heure entre L’Espagne et le Maroc, c’est ce dernier qui a créé la surprise grâce à un but de K. Boutaïb à la 14e minute. Mais, Isco a finalement remis les pendules à l’heure après une superbe percée dans la défense marocaine d’Adres Iniesta qui a servi à Isco qui ne s’est pas fait prier pour marquer à la 19e minute.



Pour le moment, le Portugal est devant, suivi de l’Espagne. Le Maroc occupe la dernière place.