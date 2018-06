CM2018-Poule B : L’Espagne occupe la première place (classement complet)

Le Groupe B a donné son verdict. En effet, l’Espagne qui a été menée par deux fois par le Maroc a réussi à revenir, notamment en marquant son deuxième but dans les arrêts de jeu (90mn+2). Le but qui avait été invalidé pour hors-jeu, a été finalement accordé avec le concours de l’arbitrage vidéo.

Cette victoire permet aux Espagnols de passer devant les Portugais. Les partisans de Cristiano Ronaldo se sont également fait peur face à une équipe iranienne déterminée, et technique.