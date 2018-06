La défaite des « Lions » du Sénégal devant la Colombie (0-1) ce jeudi a occasionné l’élimination de toutes les équipes africaines dans la Coupe du monde Russie 2018. Ainsi, le continent africain n’aura pas de représentant en huitième de finale. Ce qui n’était plus arrivé depuis la Coupe du monde Espagne 1982, soit 36 ans en arrière.



En effet, en 1982, l'Afrique était représentée à la Coupe du monde par l’Algérie et le Cameroun. L’Afrique n’avait droit qu'à deux représentants. Ces deux formations étaient éliminées au premier tour malgré qu’elles étaient à égalité de points avec les sélections qualifiées au tour suivant.



Pour rappel, l’Afrique avait 5 représentants lors de cette Coupe du monde Russie 2018. Le Sénégal, le Nigéria ont chacun enregistré 4 points, la Tunisie a eu 3 points, le Maroc 1 point et l’Egypte avec ses trois revers n’a pas marqué de point.



Les « Super Eagles » du Nigéria et les « Lions » de la Teranga étaient proches des huitièmes de finale, mais les premiers ont été battus en fin de match par l’Argentine (1-2) et les coéquipiers de Sadio, Mané à égalité avec le Japon dans le groupe H, ont été éliminés à cause du nombre de cartons jaunes reçus.