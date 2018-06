CM2018 : le coach du Japon, Akira Nishino craint le jeu physique des « Lions »

L’entraîneur du Japon Akira Nishino, qui fera face ce dimanche à Aliou Cissé pour le compte de la deuxième journée des phases de poule du groupe H, a des soucis par rapport à l’équipe sénégalaise. En effet, le coach nippon craint le jeu musclé et physique des joueurs d’Aliou Cissé.



« La force physique des joueurs sénégalais et la vitesse du jeu sénégalais doivent être craintes » a indiqué Akira Nishino.



Cependant, le coach a prévu un plan pour contrer ce jeu des « Lions » du Sénégal. Son équipe se basera sur ses points forts pour venir à bout de l’équipe d’Aliou Cissé. Car soutient-t-il : « Nos points forts sont la technique et la tactique ». Avant d’ajouter « Ce sera un match tactique de toutes les façons parce que face à une équipe qui a de l’allure physique c’est la seule solution ».