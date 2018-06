CM2018-mi-temps : La Belgique mène désormais par 4-1 face à la Tunisie

C’est dur pour l’équipe tunisienne. Facilement Eden Hazard a corsé l’addition à la 51e minute de jeu et le score est désormais de 4-1. L’attaquant de Chelsea marque ainsi, un doublé après avoir ouvert le score.



Face à une défense très laxiste, Lukaku a marqué le troisième but belge dans le temps additionnel de la première période. Ainsi, la Belgique part aux vestiaires sur le score de 3 buts à 1.



Les Belges ont ouvert la marque par l’entremise d’Eden Hazard à la 6e minute de jeu sur un penalty très litigieux qui a été accordé par l’arbitre qui a refusé de consulter la (VAR).



Lukaku avait doublé la mise à la 16e minute avant que Bronn ne réduisait le score à la 18e minute. L’attaquant de Manchester United inscrit son 3e et 4e but dans cette Coupe du monde. Il rejoint ainsi Cristiano Ronaldo à la tête des meilleurs buteurs de la compétition.