CMD2018 : la CAF tient un forum pour décrypter l'élimination des équipes Africaines, ce samedi

La CAF tient samedi à Rabat un forum autour de l’échec de la participation africaine au Mondial 2018, informe football365. Pour la première fois depuis l’édition 1982, aucune équipe africaine n’était présente cette année au second tour de la Coupe du Monde. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : la Confédération africaine de football a convoqué pour ce samedi une grande « conférence d’évaluation ». Ce forum, qui se tient à Rabat deux jours durant, au Maroc, verra la participation de nombreux spécialistes, experts, légendes de football, dirigeants. Les techniciens des cinq équipes participantes (Egypte, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie – dont deux ne sont plus en poste) présenteront tour à tour leur analyse de la préparation et de leur performance à la compétition. Les membres de la commission technique de la CAF ainsi que de la commission de l’arbitrage et des personnes ressources de la FIFA apporteront leur analyse extérieure.



Objectif coupe du monde 2018 ! « Cette conférence permettra de faire un bilan technique de cette dernière édition de la Coupe du Monde et d’en tirer des recommandations grâce aux experts techniques du continent et de la FIFA. Notre objectif est d’agir et de se préparer dès à présent pour avoir une meilleure représentation du football africain à la Coupe du Monde 2022 », a annoncé le président de la CAF, Ahmad Ahmad (photo), qui a également convié, en ligne avec sa nouvelle ligne politique, des « légendes africaines ». Les débats, les conclusions et résolutions feront l’objet d’une étude et d’une compilation par le département football et développement de la Confédération africaine de football. A suivre donc.