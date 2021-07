COVID-19 La Mauritanie interdit la prière collective de l’Aïd

La commission gouvernementale chargée du suivi de la pandémie a ainsi décidé d’avancer de deux heures le début du couvre-feu, en vigueur désormais de 22 h à 6 h, selon un communiqué officiel parvenu lundi à l’AFP.



Le port du masque devient obligatoire et les rassemblements interdits, selon les nouvelles mesures.



Un animal sacrificiel destiné à être égorgé est vendu en prévision de la fête musulmane de l'Aïd-al-Adha le 19 juillet 2021 à Calcutta, en Inde..



La Mauritanie, pays ouest-africain de 4,5 millions d’habitants en grande partie désertique, fait face depuis une semaine à une augmentation du nombre de contaminations. Le pays a déclaré plus de 22 000 cas confirmés et 508 décès depuis le début de la pandémie.



La commission gouvernementale a également décidé, à la suite d’un avis du comité des oulémas, que « la prière de l’Aïd soit limitée à des prières à domicile », alors qu’elle se déroule en principe en présence de nombreux fidèles dans un vaste espace public, indique le communiqué.



L’Aïd al-Adha, la plus grande fête du calendrier musulman, est prévu mercredi en Mauritanie, une République islamique.



Par ailleurs, une campagne de sensibilisation, pour le respect des mesures dans la lutte contre le coronavirus, a été lancée lundi par le gouvernement, a constaté un journaliste de l’AFP.



apf