COVID-19 : le Sénégalais Keïta Baldé testé positif

Le Genoa a annoncé que 14 membres de son effectif et de son staff avaient été testés positifs à la Covid-19, alors que, dans le même temps, leurs rivaux de la Sampdoria ont annoncé le test positif de leur recrue imminente, Keïta Baldé. "Après les tests d'aujourd'hui, le nombre d'employés positifs au Covid-19 s'élève à 14 joueurs et membres du staff", a écrit le Genoa dans un communiqué.



Le gardien de l'équipe, Mattia Perin, et le milieu Lasse Schone étaient absents lors de la large défaite 6-0 face au Napoli, mais 12 autres membres du club ont été testés positifs après le match. "Le club a activé toutes les procédures requises par le protocole et informé les autorités compétentes. Nous donnerons des informations sur l'évolution de la situation", a ajouté le Genoa, actuel 12e de Serie A.



Dans le même temps, ce lundi soir, l'autre club de Gênes, la Sampdoria, a annoncé que le joueur de Monaco Keïta Baldé, sur le point d'être transféré, avait lui aussi été testé positif au Covid-19 lors de sa visite médicale. "Il n'a eu aucun contact avec le groupe professionnel et est en quarantaine", a précisé la Sampdoria dans un communiqué.



libération online