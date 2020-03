COVID19 - Le Mali enregistre ses premiers cas de décès

Le Mali a enregistré ce samedi ses premiers cas de décès liés à la maladie à coronavirus, si on se fie au communiqué du ministère de la Santé et des Affaires sociales. "A ce jour, plus de 350 personnes contacts déjà identifiées sont en auto-isolement. Les personnes contact des malades décédés du covid19 sont également concernés par les recherches", lit-on dans le document, qui ne précise pas le nombre de décès.



Sert (7) nouveaux cas ont été confirmés ce samedi, soit un total de 18.