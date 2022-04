CR7 a atteint la barre des 100 buts en Premier League

Après un début de match assez compliqué, les hommes de Ralf Rangnick ont finalement réussi à réduire l'écart, grâce notamment à une réalisation signée Cristiano Ronaldo.

Grâce à ce but, le quintuple Ballon d'Or a atteint la barre des 100 buts en Premier League. Il en avait marqué 84 lors de son premier passage à Old Trafford. Actuellement, il en est à 16 et revient ainsi à six buts de Mohamed Salah, premier au classement des buteurs de PL.

CR7 est l’un des quatre joueurs à avoir marqué 100 buts dans deux championnats différents (Premier League et Liga). Il est aussi le joueur le plus âgé à avoir atteint la barre symbolique des 100 pions dans le championnat anglais.

En deuil après le décès de son fils nouveau-né, Cristiano Ronaldo était déjà de retour dans le onze de Manchester United ce samedi, face à Arsenal lors de la 34ème journée de Premier League.