Ça brûle pour Willian à Barcelone, l’Allemagne sous le choc après la retraite de Mesut Özil

L’Allemagne sous le choc de la retraite d’Özil

Signatures imminentes pour Malcom et Olsen à l’AS Roma

De l’autre côté du Rhin, la presse allemande est sous le choc après l’annonce de la retraite internationale de Mesut Özil. Mais ce qui fait parler, c’est surtout l’annonce du joueur d’Arsenal sur ce qui l’a poussé à faire son choix. « C’est avec le cœur lourd et après avoir beaucoup réfléchi aux récents événements que j’ai décidé que je ne jouerai plus avec l’Allemagne au niveau international tant que je ressentirai ce racisme et ce manque de respect », a-t-il déclaré sur Twitter. Le journal Die Welt parle ainsi « d’un règlement de compte. »Malcom des Girondins de Bordeaux et Robin Olsen du FC Copenhague, le gardien de la Suède qui a brillé durant le Mondial, seront bientôt des joueurs de l’AS Roma. C’est ce que révèle La Gazzetta dello Sport, qui explique que leur arrivée dans la capitale romaine est imminente et pourrait être officielle dès aujourd’hui, ou demain au plus tard. Le quotidien italien Corriere dello Sport avance le prix du possible successeur d’Alisson dans les buts de la Roma, environ 11,5 M€.