CafAwards2022: Le Sénégal meilleure sélection d'Afrique

Sans grande surprise, le Sénégal remporte le prix de la meilleure sélection d'Afrique, après avoir remporté la première Coupe d'Afrique des Nations l'hiver dernier au Cameroun et s'être qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le prix de la meilleure sélection féminine sera quant à lui décerné après la finale de la CAN féminine entre le Maroc et l'Afrique du Sud.