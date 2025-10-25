Caire : Macky Sall salue la contribution d’Afreximbank au développement du continent

L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a pris part, au Caire (Égypte), à la cérémonie de passation de pouvoir entre les présidents sortant et entrant d’Afreximbank le professeur Benedict Oramah, et Dr George Elombi. L’événement, qui marque une nouvelle étape pour l’institution panafricaine, a réuni plusieurs personnalités du monde économique et financier africain.



Dans son intervention, Macky Sall a tenu à rendre hommage à la banque pour son rôle central dans le développement du continent. « J’ai salué, dans mon intervention, la contribution remarquable de la banque au développement de l’Afrique, à l’intégration du continent et au renforcement de ses capacités de résilience en période de crise », a-t-il déclaré.



Créée en 1993, Afreximbank (African Export-Import Bank) s’est imposée comme un acteur majeur du financement du commerce africain et de la promotion de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).