Cambérène 2 : un vigile sauvagement tué et jeté sur la plage, une vaste traque lancé par la police

Un vigile nommé A.B. Tall âgé d'une quarantaine d'année, père de famille domicilié à l’Unité 11 des Parcelles Assainies, dans la banlieue Dakaroise, a été sauvagement tué à Cambérène 2 par un groupe d'individus encagoulés, alors qu’il a tenté d’empêcher le cambriolage de l’auberge « Les Lilas » qu'il surveillé seul. Une vaste traque est lancée par la police pour mettre la main sur les meurtriers.



Vers 3H du matin, un groupe d’individus encagoulés, armés de couteaux, a fait irruption devant l’aile en reconstruction de l’établissement. Surpris par le vigile, ils se sont acharnés sur lui, l’ont roué de coups et l’ont poignardé au thorax et à l’abdomen.



Recouvert de sang, le victime a tenté de fuir vers une auberge voisine pour chercher secours, mais les portes ont été déjà closes. Rattrapé par ses agresseurs, il a achevé à coups de couteau avant que son corps ne soit transporté et jeté sur la plage, près de la VDN 3 (sur la route de Guédiawaye en banlieue Dakaroise), selon le journal L'Observateur.



Au lever du jour, des passants ont découvert le cadavre. Alertés, les éléments du poste de police Golf-sud (en banlieue Dakaroise), assistés par ceux de la Brigade de recherches et de la police scientifique, se sont rapidement rendus sur les lieux.



Les sapeurs-pompiers ont transporté le corps à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour autopsie. Le rapport médico-légal a indiqué que la mort a résulté "d'un choc hémorragique" dû à une "plaie pénétrante de la région parotidienne gauche", ayant "sectionné la veine jugulaire externe, touché le nerf vague et perforé l’oropharynx".



L'émotion et la peur ont dominé à Cambérène 2. Les habitants ont dénoncé la recrudescence de l'insécurité dans leur quartier devenue inquiétante avec la multiplication des auberges et boîtes de nuit mal surveillées. « On ne dort plus tranquille. Trop d'agressions, trop de bruit la nuit. Et maintenant, on tue même les vigiles" et maintenant, on a même tué les vigiles », a confié un riverain encore sous le choc.



Depuis ce crime, une vaste traque est lancée par la police pour retrouver les meurtriers, a conclu le quotidien d'information.