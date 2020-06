Cambriolage du président des ressortissants béninois au Sénégal: le policier Pape Faye et ses complices jugés le 2 juillet

Le policier Pape Faye et sa bande de cambrioleurs, dont un Asp (Agent d'Assistance à la Sécurité de Proximité) seront jugés le 2 juillet devant la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. C’est suite à une affaire de vol de biens et d’argent estimés à 17 millions de F Cfa dans laquelle le président des ressortissants béninois au Sénégal, Amirou Sabirou Adjudi a été la victime.



L’affaire remonte à juin 2016. Amirou Sabirou Adjudi a été victime d’une vaste escroquerie. Le jour des faits, il a été malmené, agressé, ligoté et cambriolé, avant d’être traité de blanchisseur d’argent.



Dans sa plainte déposée après les faits, le président des ressortissants béninois au Sénégal a cité le policier Pape Faye qui officiait au commissariat des Parcelles Assainies, un Asp, son cuisinier, et sa copine qu’il voulait épouser.



Selon le journal « Les Echos », Adjudi a pourtant passé 2 mois en prison alors qu’il a été victime de vol en réunion commis avec usage de véhicule et de fausses clés.



« J’ai été déféré et placé sous mandat de dépôt à Rebeuss et j’y ai passé deux mois avant d’être libéré sans aucun motif », a déploré le Béninois faisant partie des premiers importateurs de véhicules en Gambie.



A sa sortie, il a déposé une plainte, mais l’affaire sera classée sans suite par le parquet. « Il a fallu que le Consul du Bénin au Sénégal s’entretienne avec le procureur pour mon dossier soit confié à la brigade de recherches », a-t-il déclaré.



Arrêté et interrogé après une enquête ouverte par les éléments de la Section de recherches, le policier Pape Faye reconnait les faits mais il est finalement placé sous contrôle judiciaire.



Renvoyée six (6) fois, l’affaire sera appelée à la barre le 2 juillet.