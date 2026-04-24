Cambriolages en série au marché « Bou Bess » : trois (3) malfaiteurs arrêtés à Thiaroye

Le Commissariat d’Arrondissement de Thiaroye a mis fin aux activités criminelles d'une association de malfaiteurs composée de trois (03) individus. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, vols et tentatives de vol en réunion commis la nuit avec effraction, détention illégale d’arme blanche et coups et blessures volontaires ».



Entre février et mars 2026, le service a enregistré une recrudescence de cambriolages ciblant des commerces du marché « Bou Bess ». Cinq (05) plaintes ont été déposées, révélant un mode opératoire audacieux (neutralisation de caméras, forçage de cadenas).



Le préjudice total déclaré s’élève à 6 883 000 FCFA, se décomposant comme suit : recettes en numéraire : 980 000 FCFA ; marchandises (Tissus de valeur et lait) : 5 903 000 FCFA.



Face à cette série d'infractions, une opération « coup de poing » a été planifiée la nuit du 18 avril 2026. Cette stratégie a permis l'interpellation du chef de bande présumé aux abords du bassin de rétention du marché. Il circulait sur une moto Jakarta non immatriculée et était porteur d'un couteau.



Les investigations subséquentes ont conduit à l’identification et à l’arrestation de ses deux (02) acolytes le 21 avril 2026.



Au cours de la procédure, un vigile du marché s'est présenté au service avec des blessures graves au bras et à la jambe. Il a formellement identifié l'un des mis en cause comme étant l'individu qui l'avait agressé au tesson de bouteille la nuit du 17 avril, alors qu'il tentait de protéger un enclos de moutons.



Confrontés aux éléments de preuve, les trois individus ont reconnu l'intégralité des cambriolages et l'agression du vigile. Ils ont déclaré avoir dilapidé les fonds et écoulé le stock de tissus auprès d'un receleur.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller le receleur ainsi que pour localiser les marchandises volées.