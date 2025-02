Cameroun: dans son discours à la jeunesse, Paul Biya continue de se projeter sur la scène politique

A la veille de la 59e édition de la fête de la jeunesse - une fête généralement marquée par des parades des jeunes élèves et des étudiants partout dans le pays -, le président camerounais Paul Biya a prononcé un discours, dans la soirée du lundi 10 février.En préambule, celui-ci a d'abord tenu à adresser ses félicitations aux Lions indomptables pour leur qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations ( CAN ) qui démarrera au Maroc à la fin de l'année. Et tant qu'à parler football, celui-ci en a aussi profité pour dire un mot de l'interminable crise qui divise actuellement les acteurs du ballon rond camerounais : « La dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de [l'équipe nationale]. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs », a-t-il déclaré à ce propos.Paul Biya a ensuite consacré une longue partie de son allocution aux questions de formation et d'emploi, notamment pour les jeunes, annonçant à ce propos la mise en place d'un nouveau cadre pour les primo-demandeurs d'emploi.Année électorale oblige, il a aussi invité ses jeunes compatriotes à s'y préparer « en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité », sans toutefois se priver de tacler aussi ses adversaires politiques : « Je vous demande [...] de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables, a-t-il enchaîné. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leurs desseins pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par les promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essayent de vous vendre », a-t-il poursuivi.Enfin, comme lors de son adresse du Nouvel An, le 31 décembre dernier, lors de laquelle il avait dit que sa « détermination à servir [était] intacte », le président camerounais s'est une nouvelle fois projeté en déclarant notamment : « Je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés ». Des propos qui ne sont pas passés inaperçus, quelques semaines seulement après la longue absence de Paul Biya du Cameroun qui avait suscité inquiétudes et fausses nouvelles sur son état de santé , à l'automne dernier.