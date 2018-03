Cameroun : des incidents armés ont émaillé les élections sénatoriales

Au moins quatre attaques attribuées aux combattants sécessionnistes ont été signalées dans le sud-ouest. A deux reprises, les assaillants ont ciblé un commissariat de police, ainsi qu'un bureau de vote de l'arrondissement de Bangem.



Ces attaques ont été repoussées et deux assaillants ont été tués, selon une source militaire. Les armes traditionnelles et les munitions ont aussi été récupérées. A Menji, chef-lieu du département du Lebialem, les électeurs ont été transportés par hélicoptère. Dans le nord-ouest, la situation était globalement moins tendue, mais des sources ont rapporté que l'entrée de la ville de Belo a été bloquée pendant quelques heures par des assaillants, ce qui aurait dissuadé quelques électeurs à se rendre dans les bureaux de vote.



Le gouvernement pour sa part, dans une déclaration faite par le ministre de l'Administration territoriale pour Paul Atanga Nji, a minimisé ces incidents et a souligné la bonne tenue générale des élections dans l'ensemble du pays : « Je suis en mesure de faire le point suivant : le scrutin de ce jour s'est effectivement tenu. D'une manière générale, le scrutin s'est déroulé dans l'ordre local et la sérénité. Aucun incident ou fait majeur de nature à entamer la sincérité de la transparence des élections de ce jour, n'a été enregistré. »



Reste maintenant à attendre la proclamation des résultats de ces élections dans un délai maximal de quinze jours.