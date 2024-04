Cameroun : imbroglio surréaliste autour du poste de sélectionneur

Mardi, le gouvernement camerounais a officialisé la signature de Marc Brys au poste de sélectionneur. Une décision qui a été prise sans l’accord de la Fédération, qui ne va pas se laisser faire.

C’est encore une drôle de situation que l’on vit au Cameroun. Mardi soir, dans un communiqué publié par le Ministère des Sports du pays africain, le Belge Marc Brys était présenté comme le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Entraîneur très expérimenté dans son pays notamment, il prend donc la relève de Rigobert Song après une CAN décevante, pendant laquelle le Cameroun a pris la porte en huitièmes de finale.



Un choix qui, sur les réseaux sociaux, a laissé perplexe bon nombre de supporters de la sélection camerounaise, qui s’attendaient à un nom un peu plus ronflant, à l’image d’un Hervé Renard qui a fait ses preuves sur le Continent. Il avait même été question de José Mourinho il y a quelques jours. Et visiblement, les fans camerounais ne sont pas les seuls à avoir été surpris par ce choix. La Fédération camerounaise de football ( Fecafoot), n’était même pas au courant de cette décision !



Un choix du gouvernement



Elle a ainsi publié un communiqué très piquant à ce sujet. « La Fédération Camerounaise de Football a appris, au même moment que l’ensemble des Camerounais, la nomination à des postes de responsabilité au sein de la Sélection Nationale Seniors de football masculin. La Fecafoot marque son grand étonnement face à cet acte qui s’oppose aux termes du Décret N°2014/384 du 26 Juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football », peut-on lire dans le message publié par l’institution dirigée par Samuel Eto’o.



Une situation totalement ubuesque, puisque l’ancien buteur du Barça et ses équipes travaillaient de leur côté sur l’arrivée d’un nouveau sélectionneur, qui n’était clairement pas Marc Brys. La Fecafoot a ainsi l’intention d’aller au bras de fer avec le gouvernement.





Avec Footmercato