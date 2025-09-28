Cameroun: la campagne pour la présidentielle du 12 octobre lancée dans tout le pays

Premier jour de campagne pour la présidentielle du 12 octobre, ce samedi 27 septembre au Cameroun. Dans les deux prochaines semaines, les candidats et leurs partis vont aller à la conquête de l'électorat pour tenter de briguer le très convoité fauteuil présidentiel occupé jusqu'ici, et depuis 43 ans, par Paul Biya, lui-même candidat à sa propre succession. Ce 27 septembre, parmi les quelques meetings organisés dans la capitale Yaoundé, celui du RDPC le parti présidentiel, où malgré l'absence de Paul Biya, ses soutiens et partisans se sont engagés à le maintenir au pouvoir.