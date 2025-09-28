Cameroun: la campagne pour la présidentielle du 12 octobre lancée dans tout le pays

Premier jour de campagne pour la présidentielle du 12 octobre, ce samedi 27 septembre au Cameroun. Dans les deux prochaines semaines, les candidats et leurs partis vont aller à la conquête de l'électorat pour tenter de briguer le très convoité fauteuil présidentiel occupé jusqu'ici, et depuis 43 ans, par Paul Biya, lui-même candidat à sa propre succession. Ce 27 septembre, parmi les quelques meetings organisés dans la capitale Yaoundé, celui du RDPC le parti présidentiel, où malgré l'absence de Paul Biya, ses soutiens et partisans se sont engagés à le maintenir au pouvoir.
Autres articles
-
Le Congolais Israël Nzila remporte le Prix Théâtre RFI 2025 avec «Clipping», les voix d'une survivante
-
Mali: des vétérans de Wagner narrent leurs crimes et s'en prennent aux militaires maliens
-
RDC: une centaine de civils ont été enlevés dans l’Ituri par les miliciens Codeco, selon la société civile
-
Présidentielle au Cameroun: les douze candidats en lice
-
Madagascar se prépare à une nouvelle journée de mobilisation après les violences