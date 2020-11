Cameroun: le cardinal Tumi enlevé dans le nord-ouest

Le cardinal Christian Tumi a été enlevé cet après-midi par un groupe d'hommes armés sur la route entre Bamenda et Kumbo.



« Le cardinal et le Fon, le roi de Kumbo, ont été interceptés à Baba, par un certain général des Ambazoniens, son nom de guerre est Chaomao. J'ai appelé le fils du roi de Kumbo qui me l'a aussi confirmé que c'est Chaomao, un ancien pasteur, parce qu'il se plaignait que le cardinal ait encouragé les enfants d'aller à l'école. Car pour eux, si l'école commence, c'est un signe de normalisation. »