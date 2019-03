Cameroun: «nous sommes des prisonniers politiques» déclarent les militants du MRC

« Nous et nos 160 camarades, détenus dans différentes prisons du Cameroun, sommes des prisonniers politiques », ont déclaré Maurice Kamto et quatre de ses alliés du MRC, dans un communiqué rendu public lundi soir. Les opposants rejettent la version du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui avait affirmé qu’ils étaient détenus pour des « faits de droit commun ». Cette déclaration intervient juste après les premières condamnations d’une partie des militants du MRC interpellés à Yaoundé dans le cadre des marches pacifiques organisées par le mouvement. A l’issue du procès, 26 des inculpés ont été condamnés à une peine d’un an de prison ferme pour les motifs d’« attroupement » et de « manifestation » alors que 11 autres ont été relaxés.