Campagne agricole 2017-2018 : le gouvernement arrête une somme de 40,4 milliards Fcfa

Le gouvernement du Sénégal a reconduit le programme de l’année dernière pour la campagne agricole 20178 - 2019. Pour ce programme agricole qui a été consacré à la validation du programme proposé par le ministre de l'Agriculture de l’Equipement rural, est parti de la base d’un défi qui consiste à consolider les acquis. Sa proposition a porté à la reconduction pour l’essentiel du budget auquel était adossée la campagne 2018.En effet, il a été arrêté à la somme de 40 400 000 000 de F CFA. Selon le porte-parole du gouvernement Seydou Guèye, « pour atteindre les objectifs essentiels, pour le riz sont une collecte de 1 600 502 tonnes et 1418 760 tonnes pour l'arachide ».Pour le ministre porte-parole du gouvernement, « ce budget doit être réparti entre les subventions aux intrants, les engrais, l’équipement pour les petits exploitants, la protection phyto-sanitaire, le riz, le maïs, et autres et la relance de la filière banane. Le total des besoins exprimé par le ministère de l'Agriculture est chiffré à plus de 40 milliards ».